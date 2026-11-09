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Faridabad News: बिना वर्दी ऑटो-कैब चलाने पर 10 महीने में 3,732 चालान

Mon, 09 Nov 2026 10:37 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 10:37 PM IST
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3,732 challans issued in 10 months for operating auto-cabs without a uniform
फरीदाबाद। शहर में बिना निर्धारित वर्दी के ऑटो और कैब चलाने वाले चालकों पर कार्रवाई की गई है। यातायात पुलिस ने इस साल जनवरी से अक्तूबर तक 3,732 चालान किए हैं। यह कार्रवाई निर्धारित वर्दी नियम का पालन न करने पर हुई है। सार्वजनिक परिवहन में वर्दी यात्रियों को चालक की पहचान करने में मदद करती है। इससे परिवहन व्यवस्था में जवाबदेही बनी रहती है। यातायात थाना प्रभारी अनोज कुमार ने बताया कि सार्वजनिक परिवहन चालकों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालान किए जाते हैं। उन्होंने चालकों से नियमों का पालन करने की अपील की ताकि यातायात व्यवस्था बेहतर रहे। संवाद
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