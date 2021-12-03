Faridabad News: पुलिस के सप्ताहांत अभियान में 116 आरोपी गिरफ्तार

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फरीदाबाद। पुलिस ने 30 अक्तूबर से एक नवंबर तक चले तीन दिवसीय 12वें सप्ताहांत अभियान में 116 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 22.720 किलोग्राम गांजा सहित अन्य अवैध सामान बरामद किए गए। पुलिस ने चार देसी कट्टे, एक कारतूस और 188 बोतल शराब भी पकड़ी। जुआ खेलने के आरोप में 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनसे 1,47,450 रुपये बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, 27 उद्घोषित अपराधियों और जमानत पर फरार आरोपियों पर कार्रवाई हुई। अभियान के तहत 22 गुमशुदा लोगों को तलाश कर उनके परिजनों से मिलवाया गया। यह अभियान पुलिस आयुक्त सतेंद्र कुमार गुप्ता के निर्देशन में चला। इसमें जिले के विभिन्न थानों, अपराध शाखाओं और विशेष टीमों ने हिस्सा लिया। पुलिस ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। संवाद