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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   DTU's examination services are now available on ExamSetu

Delhi NCR News: डीटीयू की परीक्षा सेवाएं अब एग्जामसेतु पर

Wed, 04 Nov 2026 05:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 05:56 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) ने परीक्षा संबंधी सेवाओं के लिए एग्जामसेतु पोर्टल शुरू किया है। अब छात्रों को सभी अनुरोध, आवेदन और शिकायतें [https://exam-setu.dtu.ac.in](https://exam-setu.dtu.ac.in) पर ही दर्ज करनी होंगी। भौतिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। पोर्टल पर आगामी सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों में पंजीकरण, शिकायत दर्ज कराने, मार्कशीट की स्थिति देखने और प्रमाणपत्र व डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए आवेदन की सुविधा मिलेगी। आवेदन जमा होने और उनकी प्रगति की जानकारी ईमेल तथा पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ब्यूरो
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