Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Demand to withdraw the Agnipath scheme

Delhi NCR News: अग्निपथ योजना वापस लेने की मांग

Fri, 06 Nov 2026 07:34 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:34 PM IST
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन


नई दिल्ली। युवा कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह वापस लेने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सरकार ने अग्निवीरों की सेवा दो साल बढ़ाने और उन्हें सेना में पक्की नौकरी पाने का एक और मौका देने का फैसला किया है, लेकिन इससे युवाओं की चिंता दूर नहीं होगी। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं को पक्की नौकरी और सुरक्षित भविष्य मिलना चाहिए। संगठन ने पेंशन और लंबे समय तक नौकरी की भी गारंटी मांगी है।

केंद्र सरकार ने चार नवंबर को अग्निवीरों की सेवा से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। इसके तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले 25 फीसदी अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर सेना में पक्की नौकरी मिलेगी। बाकी 75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल और सेवा का मौका दिया जाएगा। इसके बाद वे तय नियमों के अनुसार पक्की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed