दिल्ली पुलिस: दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि की कैब में छूटी तीन लाख की करेंसी, फ्लाइट उड़ने से 30 मिनट पहले लौटाई

बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन की टीम ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। उन्होंने एक दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि द्वारा कैब में छोड़ी गई बड़ी रकम बरामद की। यह राशि भारतीय और अमेरिकी करेंसी में थी, जिसका कुल मूल्य लगभग तीन लाख रुपये था।

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Delhi | Team of PS Barakhamba Road swiftly traced a cab and recovered approximately Rs 3 lakh in Indian & US currency left behind by a South African delegate. Through coordination, the cash was recovered & handed over to the delegate just 30 minutes before his scheduled flight:… pic.twitter.com/FABviXB0FQ — ANI (@ANI) September 14, 2026

पुलिस को सूचना मिली कि एक विदेशी प्रतिनिधि अपनी करेंसी कैब में भूल गए हैं। टीम ने तुरंत सक्रियता दिखाते हुए कैब का पता लगाना शुरू किया। त्वरित कार्रवाई के कारण कैब की पहचान जल्द हो गई।पुलिस ने कैब को ट्रैक किया और उसमें छोड़ी गई नकदी को सुरक्षित बरामद कर लिया। बरामद की गई रकम में भारतीय और अमेरिकी दोनों प्रकार की मुद्राएं शामिल थीं। कुल मिलाकर, यह लगभग तीन लाख रुपये की बड़ी राशि थी।बाराखंबा रोड पुलिस स्टेशन की टीम ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। उन्होंने बिना समय गंवाए कैब का पता लगाने के लिए प्रयास शुरू किए। पुलिस ने विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई और कैब की पहचान की। इसके बाद, टीम ने कैब को खोज निकाला और उसमें से छोड़ी गई करेंसी को बरामद किया।दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि को सौंपा कैशबरामद किया गया कैश दक्षिण अफ्रीकी प्रतिनिधि को वापस सौंप दिया गया। यह वापसी उनके तय फ़्लाइट के उड़ान भरने से ठीक 30 मिनट पहले हुई। पुलिस की इस तत्परता से प्रतिनिधि को अपनी यात्रा जारी रखने में कोई असुविधा नहीं हुई। दिल्ली पुलिस ने इस सफल ऑपरेशन की जानकारी दी है।