दिल्ली ट्रैफिक अलर्ट: सुबह 6 बजे से 30 से अधिक रास्तों पर असर, घर से निकलने से पहले देख लें कहां कैसे हालात?

ऐसे जानें किस रास्ते पर कैसा हाल?

यातायात पुलिस ने लोगों से अपील की है कि नई दिल्ली और मध्य दिल्ली के रास्ते रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी या एयरपोर्ट जाने वाले लोग अतिरिक्त समय लेकर निकलें। गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। यातायात की ताजा जानकारी के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखने के साथ 1095 या 011-25844444 पर संपर्क किया जा सकता है।