मटन बताकर भेजा प्रतिबंधित मांस: रेलवे स्टेशन पर 1286 किलो मीट बरामद, हैदराबाद से 20 बॉक्स में दिल्ली आई खेप

फोरेंसिक ने लिए सैंपल

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोमांस होने के संदेह ने अधिकारियों को तत्काल जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस के अनुसार, 8 नवंबर को सुबह 9 बजे वडोदरा हाउस स्थित रेलवे विजिलेंस इकाई को इस मांस की खेप से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर, पुलिस के दल तुरंत मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) का एक विशेष दल और एक पशु चिकित्सक भी जब्त की गई सामग्री से आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए बुलाए गए।