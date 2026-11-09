मटन बताकर भेजा प्रतिबंधित मांस: रेलवे स्टेशन पर 1286 किलो मीट बरामद, हैदराबाद से 20 बॉक्स में दिल्ली आई खेप
पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब्त किए गए नमूनों की गहन जांच की जाएगी। इस जांच से मांस की वास्तविक प्रकृति का पता चल सकेगा। साथ ही, यह भी स्थापित किया जाएगा कि क्या इस खेप में वास्तव में गोमांस शामिल था।
विस्तार
रेलवे विजिलेंस इकाई से मिली सूचना के बाद दिल्ली के एक रेलवे यार्ड से 1000 किलोग्राम से अधिक मांस की खेप जब्त की गई। इस खेप में गोमांस होने का गहरा संदेह व्यक्त किया गया है। पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्काल जांच शुरू करने की जानकारी दी है।
दक्षिण एक्सप्रेस से लाया गया दिल्ली
कुल 1,286.35 किलोग्राम वजन के 20 पैकेट मांस जब्त किए गए थे। यह खेप रविवार को हैदराबाद से चलकर हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की न्यू वॉशिंग लाइन पर पहुंची थी। इसे दक्षिण एक्सप्रेस (12721) नामक ट्रेन के माध्यम से दिल्ली लाया गया था। इन पैकेटों को बुकिंग के समय मटन और मांस के रूप में दर्शाया गया था।
फोरेंसिक ने लिए सैंपल
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि गोमांस होने के संदेह ने अधिकारियों को तत्काल जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया। पुलिस के अनुसार, 8 नवंबर को सुबह 9 बजे वडोदरा हाउस स्थित रेलवे विजिलेंस इकाई को इस मांस की खेप से संबंधित जानकारी प्राप्त हुई थी। इस सूचना के आधार पर, पुलिस के दल तुरंत मौके पर पहुंचे। फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) का एक विशेष दल और एक पशु चिकित्सक भी जब्त की गई सामग्री से आवश्यक नमूने एकत्र करने के लिए बुलाए गए।
नमूनों की जांच
पुलिस अधिकारी ने स्पष्ट किया कि जब्त किए गए नमूनों की गहन जांच की जाएगी। इस जांच से मांस की वास्तविक प्रकृति का पता चल सकेगा। साथ ही, यह भी स्थापित किया जाएगा कि क्या इस खेप में वास्तव में गोमांस शामिल था। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के दल भी मौके पर उपस्थित थे।
कानूनी औपचारिकताएं पूरी
पुलिस ने जानकारी दी कि इस मामले से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। इन औपचारिकताओं में ई-साक्ष्य मंच का उपयोग करके दस्तावेजीकरण का कार्य भी शामिल है। सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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