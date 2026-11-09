दिल्ली में पटाखे फोड़ने वालों पर केस: 10 बजे के बाद कर रहे थे आतिशबाजी, दो जिलों में ही सामने आए 100 मामले

दिवाली की रात निर्धारित समय के बाद पटाखे फोड़ने के संबंध में पश्चिमी जिले में 62 और उत्तरी जिले में 35 से अधिक मामले दर्ज किए गए। करीब 100 मामले सिर्फ दो जिलो में ही सामने आए हैं। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, लोगों को सात और आठ नवंबर को सुबह छह बजे से सात बजे के बीच और रात आठ बजे से 10 बजे के बीच केवल प्रमाणित हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति थी। पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध सोमवार से लागू हो गया।

विज्ञापन





एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "निर्धारित समय का उल्लंघन करते पाए गए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीमों को तैनात किया गया था।" विज्ञापन



अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन टीम रिहायशी कॉलोनियों और अन्य संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रख रही थीं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "निर्धारित समय का उल्लंघन करते पाए गए लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। अदालत के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस टीमों को तैनात किया गया था।"अधिकारी ने बताया कि प्रवर्तन टीम रिहायशी कॉलोनियों और अन्य संवेदनशील इलाकों पर कड़ी नजर रख रही थीं तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

विज्ञापन