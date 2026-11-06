दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला: ड्यूटी पर घायल कर्मियों को मिलेगी वित्तीय सहायता, सीपी अनुराग कुमार ने दी मंजूरी

दिल्ली पुलिस ने 2026 में कानून व्यवस्था ड्यूटी के दौरान घायल हुए अपने कर्मियों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की है। दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने इस महत्वपूर्ण सहायता को मंजूरी दी है। यह निर्णय कर्मियों के समर्पण और बलिदान को मान्यता देने के लिए लिया गया है।

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अनुमोदित योजना के अनुसार, गंभीर रूप से घायल कर्मियों को 25,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं, अन्य गंभीर चोटों वाले कर्मियों को 15,000 रुपये मिलेंगे। यह सहायता दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी फंड से दी जाएगी।जिला डीसीपी विशेष और योग्य मामलों में बढ़ी हुई वित्तीय सहायता के प्रस्ताव आगे भेज सकते हैं। 2026 में विभिन्न कानून व्यवस्था व्यवस्थाओं के दौरान 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण को स्वीकार करते हुए उनके कल्याण और समर्थन को सुनिश्चित करने का संकल्प दोहराया है। कर्तव्य का पालन करते हुए निस्वार्थ भाव से घायल होने वाले पुलिस कर्मियों का कल्याण दिल्ली पुलिस की हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। पुलिस कर्मियों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय लगातार किए जाते रहे हैं।2023 में 'अहत वीर सम्मान पत्र' की संस्थागत शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य उन पुलिस कर्मियों को सम्मानित करना है जो ड्यूटी के दौरान घायल या जख्मी होते हैं। विशेष रूप से दंगे, विरोध प्रदर्शन या अपराधियों को पकड़ते समय घायल होने पर यह सम्मान दिया जाता है। यह पहल पुलिस कर्मियों के बलिदान को पहचान देती है और उनके मनोबल को बढ़ाती है।दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों और उनके परिवारों की भलाई के लिए लगातार कई कल्याणकारी उपाय करती रही है। कल्याण इकाई इस दिशा में लगातार और ठोस प्रयास कर रही है। इन प्रयासों का मुख्य ध्यान कर्मियों के बलिदान को पहचानने पर है। साथ ही, ड्यूटी के दौरान घायल हुए लोगों को समय पर सहायता और समर्थन करना भी है।