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दिल्ली पुलिस-वकील विवाद: पुलिस मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठ प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी, रखीं ये तीन मांगें

Mon, 02 Nov 2026 04:39 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 02 Nov 2026 04:39 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर करीब 100 पुलिसकर्मियों ने बड़ा प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पुलिस अधिकारियों के तबादले के विरोध में किया गया है। पुलिसकर्मियों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की है। यह विरोध दिल्ली पुलिस की तीन मुख्य मांगों को लेकर जारी है।

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delhi Police personnel protesting over Shahdara police-lawyer dispute have put forward three demands
दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर पुलिस बैरिकेडिंग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के बाद दो पुलिसकर्मियों के तबादले के विरोध में सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर करीब 100 पुलिसकर्मी जमा हुए। इनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं। अब इन पुलिसकर्मियों ने अफसरों के सामने तीन मांगें रखी हैं। 

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पुलिसकर्मियों ने अफसरों के सामने रखीं ये मांगें
पुलिसकर्मियों की पहली मांग है कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया जाए।

दूसरी मांग है कि एसएचओ के कक्ष में पांच से अधिक अधिवक्ताओं को एक साथ अंदर आने की अनुमति न दी जाए।

तीसरी मांग है कि कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि भविष्य में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।
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एसीपी और एसएचओ की हो वापसी
प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाना प्रभारी (एसएचओ) इंस्पेक्टर अरुण कुमार को उनकी पिछली तैनाती पर वापस रखने की मांग की। यह विवाद 23 अक्तूबर को शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाथापाई से शुरू हुआ था, जिसमें अधिवक्ता ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी। 
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जानें क्या था पुलिस और वकील विवाद
वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई, जिसके बाद 28 अक्तूबर को एससीपी और इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद वकीलों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। एसीपी वशिष्ठ ने इस प्रदर्शन को "ऑर्गेनिक कॉल" बताया और कहा कि वह इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने वकीलों पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया।

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