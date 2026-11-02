दिल्ली पुलिस-वकील विवाद: पुलिस मुख्यालय के बाहर सड़क पर बैठ प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी, रखीं ये तीन मांगें

शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच झड़प के बाद दो पुलिसकर्मियों के तबादले के विरोध में सोमवार सुबह दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर करीब 100 पुलिसकर्मी जमा हुए। इनमें महिला अधिकारी भी शामिल थीं। अब इन पुलिसकर्मियों ने अफसरों के सामने तीन मांगें रखी हैं।

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पुलिसकर्मियों की पहली मांग है कि पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले अधिवक्ता को गिरफ्तार किया जाए।दूसरी मांग है कि एसएचओ के कक्ष में पांच से अधिक अधिवक्ताओं को एक साथ अंदर आने की अनुमति न दी जाए।तीसरी मांग है कि कचहरी जाने वाले पुलिसकर्मियों को पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि भविष्य में पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट जैसी घटनाओं को रोका जा सके।प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थाना प्रभारी (एसएचओ) इंस्पेक्टर अरुण कुमार को उनकी पिछली तैनाती पर वापस रखने की मांग की। यह विवाद 23 अक्तूबर को शाहदरा थाने में पुलिस और वकीलों के बीच हुई हाथापाई से शुरू हुआ था, जिसमें अधिवक्ता ललित बंसल के सिर में गंभीर चोट आई थी।वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई, जिसके बाद 28 अक्तूबर को एससीपी और इंस्पेक्टर का तबादला कर दिया गया। तबादले के बाद वकीलों ने अपना विरोध खत्म कर दिया। एसीपी वशिष्ठ ने इस प्रदर्शन को "ऑर्गेनिक कॉल" बताया और कहा कि वह इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों ने वकीलों पर दुर्व्यवहार और धमकी देने का आरोप लगाया।