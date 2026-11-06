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दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी: प्रतिबंधित पीएलए के वांछित सदस्य को दबोचा, मणिपुर में दर्ज है केस

Fri, 06 Nov 2026 12:25 PM IST
Akash Dubey एएनआई, दिल्ली
एएनआई, दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Fri, 06 Nov 2026 12:25 PM IST
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Delhi Police nabbed a wanted member of the banned PLA
पकड़ा गया आरोपी - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक वांछित सदस्य को गिरफ्तार किया है। यह सदस्य प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) से जुड़ा था। यह गिरफ्तारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में की गई। आरोपी मणिपुर के थोउबल पुलिस स्टेशन में दर्ज एक गंभीर मामले में वांछित था। उस पर 1 लाख रुपये का इनाम घोषित था। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत पंजीकृत था। पुलिस को लंबे समय से इस आरोपी की तलाश थी। सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी से संगठन की गतिविधियों पर अंकुश लगने की उम्मीद है।

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