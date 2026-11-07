दिल्ली: दोस्त की बेटी के साथ 'ब्रेक-अप' के बाद शादीशुदा आदमी ने खुद को आग लगाई, सुसाइड नोट में प्रेम का जिक्र

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बर्तन बनाने वाली फैक्टरी में, 47 वर्षीय एक शादीशुदा व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी इस हरकत के लिए एक महिला के साथ अपने रिश्ते के खत्म होने को जिम्मेदार ठहराया है। यह महिला उससे आधी से भी कम उम्र की थी।

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मृतक संदीप उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला था, जहां वह अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था। वह अक्सर अपने एक दोस्त के घर जाता था। इसी दौरान उसे दोस्त की 20 वर्षीय बेटी से प्यार हो गया। वह महिला वजीरपुर की एक बर्तन फैक्टरी में काम करती है और दिल्ली में अकेली रहती है।पुलिस के अनुसार, संदीप अक्सर उस महिला को फोन करता था, लेकिन कुछ समय पहले महिला ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इससे परेशान होकर वह गुरुवार को दिल्ली आ गया। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार को वह पेट्रोल की दो बोतलें लेकर फैक्टरी पहुंचा और महिला पर शादी करने का दबाव डालने लगा। जब महिला ने मना कर दिया, तो उसने खुद पर पेट्रोल डाला और आग लगा ली।फैक्टरी के कर्मचारी उसे बचाने के लिए दौड़े, आग बुझाई और उसे दीप चंद बंधु अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सुसाइड नोट में संदीप ने दावा किया कि महिला ने उनकी दोस्ती तोड़ दी थी, और इसी वजह से उसने खुद को आग लगा ली।पुलिस ने बताया कि महिला ने संदीप के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में होने से इनकार किया है। पुलिस के मुताबिक, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और संदीप के परिवार को भी सूचित कर दिया गया है।