दिल्ली: आज अस्पताल रहेंगे हाई अलर्ट, इमरजेंसी में अतिरिक्त बेड आरक्षित, जलने पर टूथपेस्ट-आलू न लगाने की सलाह

दिवाली को लेकर दिल्ली के सभी अस्पताल रविवार को हाई अलर्ट पर रहेंगे। पटाखों और आग की घटना से जले पीड़ितों के लिए अस्पतालों के बर्न एंड प्लास्टिक से लेकर इमरजेंसी विभाग में अतिरिक्त बेड आरक्षित किए गए हैं।

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जले हुए स्थान पर 10 से 20 मिनट तक सामान्य ठंडा बहता पानी डालें। बर्फ का इस्तेमाल न करें

साफ और न चिपकने वाले कपड़े या स्टेराइल ड्रेसिंग से जले हुए स्थान को ढकें

जलने का घाव बड़ा, गहरा या संक्रमित होने पर तुरंत डॉक्टर की मदद लें

जले हुए हिस्से को साफ रखें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें

जले स्थान पर टूथपेस्ट, आलू, हल्दी और बर्फ बिल्कुल न लगाएं

लोकनायक अस्पताल के, दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. संदीप डागर ने कहा कि डॉक्टरों ने जलने पर टूथपेस्ट, बर्फ और आलू न लगाने की सलाह दी। डागर ने बताया कि आंख, ईएनटी, बर्न एंड प्लास्टिक सहित दूसरे विभाग अलर्ट पर है। डॉक्टरों की ड्यूटी को रोस्टर तैयार कर दिया गया है। मरीजों की संख्या के बढ़ने की स्थिति में अतिरिक्त डॉक्टरों को भी रिजर्व में रखा गया है।डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी विभाग में प्रोफेसर डॉ. मनोज झा ने बताया कि कम से कम 10-15 मिनट तक नल के पानी के आगे जले हिस्से को रखें। इससे संक्रमण नहीं फैलेगा। सफदरजंग अस्पताल के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. पंकज रंजन ने कहा कि पटाखे का बारूद आंख में जाने पर कॉर्निया और रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है। गंभीर मामलों में आंखों की रोशनी तक जा सकती है। चोटिल होने पर खुद से आंखों में दवा न डालें, बल्कि तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। 00 बेड आरक्षित किए गए हैं।

यह सावधानी बरतें