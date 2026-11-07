Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi High Courtrestrained unauthorized use of actor Amitabh Bachchan name, image, and voice.

व्यक्तित्व अधिकार मामला: अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और आवाज के गलत इस्तेमाल पर रोक, हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

Sat, 07 Nov 2026 07:47 PM IST
अनुज कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली
संवाद न्यूज एजेंसी, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 07 Nov 2026 07:47 PM IST
सार

अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और आवाज का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा।दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से अज्ञात लोगों को भी इस तरह का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।

विज्ञापन
Delhi High Courtrestrained unauthorized use of actor Amitabh Bachchan name, image, and voice.
अमिताभ बच्चन - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर, आवाज और पहचान का बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने उनके व्यक्तित्व से जुड़े अधिकारों की रक्षा करते हुए कई लोगों और अज्ञात संस्थाओं के खिलाफ अंतिम आदेश जारी किया है।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने कहा कि किसी व्यक्ति की पहचान का व्यावसायिक इस्तेमाल करने का अधिकार उसी व्यक्ति के पास है। अदालत ने माना कि अमिताभ बच्चन के नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल बिना उनकी अनुमति के इस तरह किया गया, जिससे लोगों को लगा कि वह उन उत्पादों का प्रचार कर रहे हैं।
विज्ञापन


यह मामला अमिताभ बच्चन के नाम से बनाए गए मोबाइल ऐप, कौन बनेगा करोड़पति की फर्जी लॉटरी के संदेश, उनकी तस्वीर वाली प्रश्नोत्तरी की किताब, टी-शर्ट, पोस्टर और वेबसाइट से जुड़ा था। चार आरोपितों ने अदालत में समझौता कर लिया और भविष्य में बिना अनुमति उनके नाम या तस्वीर का इस्तेमाल नहीं करने की बात कही। अदालत ने अज्ञात लोगों को भी इस तरह का इस्तेमाल करने से रोक दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed