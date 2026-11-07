वायु प्रदूषण: दिल्ली एनसीआर में हवा की हालत खराब, जानें आज कहां कितना दर्ज किया गया एक्यूआई

दिल्ली में शुक्रवार को 24 इलाकों में एक्यूआई 400 पार

शुक्रवार को राजधानी के 24 इलाकों में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई। कई इलाकों में एक्यूआई 440 के पार दर्ज हुआ। पंजाबी बाग दिल्ली का सबसे प्रदूषित इलाका रहा, जहां एक्यूआई 453 रिकॉर्ड किया गया। वहीं, जहांगीरपुरी में 447, रोहिणी में 444 और डीटीयू में 443 एक्यूआई दर्ज हुआ। दिल्ली के 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 24 पर हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रही, जबकि 30 इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब दर्ज की गई। यानी राजधानी के ज्यादातर हिस्सों में लोगों को प्रदूषित हवा में सांस लेनी पड़ी। लगातार बिगड़ते हालात ने एक बार फिर दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीरता को उजागर कर दिया है।