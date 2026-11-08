संकट: स्मॉग की चादर में और घुटेगी दिल्ली, दो दिन गंभीर श्रेणी में रह सकती है हवा, स्वास्थ्य के लिए बढ़ी चुनौती

कोहरा और हवा की धीमी रफ्तार प्रदूषण की परेशानी बढ़ा सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले दो दिन वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में रह सकती है। आने वाले दिनों में सुबह के समय हल्के से मध्यम कोहरे की संभावना है। इसके साथ ही हवा की गति कम होने और प्रदूषकों के फैलाव के लिए मौसम अनुकूल नहीं रहने से जहरीले कण वातावरण में बने रह सकते हैं। से हालात स्वास्थय के बड़ी चुनौती हैं।

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वहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक, शनिवार शाम चार बजे दिल्ली का औसत एक्यूआई 369 दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार को यह 382 था। यानी एक दिन में 13 अंक का सुधार हुआ। हालांकि, 16 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रहा। दिवाली की पूर्व संध्या पर शहर धूम कोहरा की आगोश में लिपटा रहा और दृश्यता कम हो गई। दिल्ली का औसत एक्यूआई गंभीर श्रेणी की 401 की सीमा से नीचे होने के बावजूद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया है।भारत मौसम विज्ञान विभाग के सात नवंबर के बुलेटिन के मुताबिक, आठ और नौ नवंबर को दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में रहने का अनुमान है। इसके बाद 10 नवंबर को हवा के बहुत खराब श्रेणी में लौटने की संभावना है। अगले छह दिनों के पूर्वानुमान में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में आठ नवंबर को वेंटिलेशन इंडेक्स 2,500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड और नौ नवंबर को 3,500 वर्ग मीटर प्रति सेकंड रहने की संभावना जताई गई है। विभाग के मुताबिक, 6,000 से कम वेंटिलेशन इंडेक्स और 10 किलोमीटर प्रतिघंटा से कम औसत हवा की रफ्तार प्रदूषकों के फैलाव के लिए प्रतिकूल होती है। यानी आने वाले दिनों में हवा में मौजूद प्रदूषक कणों के छंटने की संभावना कम रहेगी।दिल्ली की हवा में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन प्रदूषण अब भी है। चार नवंबर के मुकाबले सात नवंबर को गंभीर श्रेणी वाले निगरानी केंद्रों की संख्या 22 से घटकर 19 रह गई। हालांकि, बहुत खराब श्रेणी वाले केंद्र 32 से बढ़कर 35 हो गए।सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली का औसतन एक्यूआई 369 रहा। यह बेहद खराब श्रेणी में गिना जाता है। इसके अलावा 59 में से 54 निगरानी केंद्रों पर हवा बहुत खराब या गंभीर श्रेणी में रही। किसी भी केंद्र पर हवा मध्यम या संतोषजनक स्तर पर दर्ज नहीं की गई। सबसे कम एक्यूआई लोधी रोड में 258 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है।सात नवंबर को आईआईटी दिल्ली 450 एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित केंद्र रहा। यहां पीएम-10 प्रमुख प्रदूषक दर्ज किया गया। इसके बाद पंजाबी बाग (439), जहांगीरपुरी (427), विवेक विहार (426), मुंडका और रोहिणी (दोनों 424) और आरके पुरम में 422 का स्थान रहा। इन केंद्रों पर पीएम-2.5 प्रमुख प्रदूषक रहा। बवाना में 420, सिरीफोर्ट और सोनिया विहार में 418 एक्यूआई दर्ज किया गया।नजफगढ़ और चांदनी चौक जैसे इलाकों में प्रदूषण बढ़ा है। दोनों जगह का एक्यूआई क्रमश: 411 और 397 दर्ज किया गया। चार नवंबर के मुकाबले सात नवंबर को नजफगढ़ में 32 व चांदनी चौक में 31 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। कैंटोनमेंट क्षेत्र में भी एक्यूआई 295 से बढ़कर 327 पहुंच गया।जहांगीरपुरी में 22 अंक की राहत, आनंद विहार भी सुधरा जहांगीरपुरी का एक्यूआई 449 से घटकर 427, बुराड़ी क्रॉसिंग का 407 से 386 और आनंद विहार का 298 से 276 पर आ गया। डीटीयू में भी 434 से घटकर 416 और मुंडका में 439 से 424 एक्यूआई दर्ज हुआ। इस हिसाब से इन इलाकों की हवा सुधरी है।