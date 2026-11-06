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Delhi NCR News: ट्रेनों के मार्ग में किया गया बदलाव

Fri, 06 Nov 2026 07:16 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 06 Nov 2026 07:16 PM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
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नई दिल्ली। परिचालन संबंधी कारणों से छह नवंबर को कुछ ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया गया। इनमें अमृतसर, जयनगर, टाटानगर, डॉ. अंबेडकर नगर, कोलकाता और कटिहार के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। छह नवंबर को अमृतसर से दिल्ली जंक्शन आने वाली ट्रेन संख्या 14680 को सरहिंद जंक्शन, न्यू मोरिंडा, चंडीगढ़ और अंबाला छावनी होकर चलाया गया। वहीं, अमृतसर से जयनगर जाने वाली ट्रेन संख्या 04652, अमृतसर से टाटानगर जाने वाली ट्रेन संख्या 18104, श्री माता वैष्णो देवी कटरा से डॉ. अंबेडकर नगर जाने वाली ट्रेन संख्या 12920 और अमृतसर से जयनगर जाने वाली ट्रेन संख्या 14674 को सहनवाल, लाल कलां, चंडीगढ़ और अंबाला छावनी के रास्ते चलाया गया।
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