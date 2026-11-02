फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   CBSE opens window for corrections to the LOC

Delhi NCR News: सीबीएसई ने एलओसी में सुधार के लिए खोली विंडो, 7 नवंबर तक मौका

Mon, 02 Nov 2026 08:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 08:43 PM IST
विज्ञापन
-बच्चे का नाम संक्षिप्त रूप में लिखने के बजाय पूरा लिखा जाए
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को राहत दी है। बोर्ड ने स्कूलों को परीक्षा के लिए जमा की गई लिस्ट ऑफ कैंडिडेट (एलओसी) में गलतियों को सुधारने का अवसर दिया है। यह सुधार विंडो दो नवंबर से खुली है और स्कूल सात नवंबर तक इसमें बदलाव कर सकेंगे।
बोर्ड ने स्कूलों, अभिभावकों और विद्यार्थियों को इस अवधि में सभी जानकारियां ध्यान से जांचने के निर्देश दिए हैं। सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज के निर्देशानुसार, स्कूलों को प्रत्येक विद्यार्थी की एलओसी में दर्ज जानकारी की जांच करनी होगी। इसमें विद्यार्थी का नाम, माता-पिता या अभिभावक का नाम, जन्मतिथि और चुने गए विषय शामिल हैं। यदि इनमें कोई गलती मिलती है, तो उसे सात नवंबर तक ठीक कराया जा सकता है। बोर्ड ने अभिभावकों को विशेष रूप से सलाह दी है कि बच्चे का नाम संक्षिप्त रूप में लिखने के बजाय पूरा लिखा जाए। यदि विद्यार्थी भविष्य में विदेश में पढ़ाई या अन्य काम के लिए जाना चाहता है, तो उसका उपनाम भी सही तरीके से दर्ज होना चाहिए। यदि पासपोर्ट बन चुका है, तो उसमें दी गई जानकारी का एलओसी से मिलान भी कर लें।
विज्ञापन

सुधार के लिए अंतिम तिथि सात नवंबर है। सात नवंबर के बाद किसी भी जानकारी में बदलाव या सुधार का दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा। सभी स्कूलों को यह सूचना विद्यार्थियों और अभिभावकों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें समय सीमा के भीतर जरूरी सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed