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चावड़ी बाजार इमारत हादसा : मलबे से एक और व्यक्ति का शव बरामद, मृतकों की संख्या हुई तीन; दो घायल

Sat, 07 Nov 2026 09:07 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 07 Nov 2026 09:07 AM IST
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Building collapses in Chawri Bazar; body of another person recovered from the debris
जमींदोज हुई इमारत - फोटो : एएनआई

हौज काजी में इमारत ढहने की जगह पर चल रहे बचाव अभियान के दौरान मलबे से एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान पंकज शर्मा (40) के रूप में हुई है। घटनास्थल पर बचाव अभियान अभी भी जारी है। इस हादसे में गुरुवार को दो लोगों की मौत हो गई थी। चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन के पास गली सितारा में स्थित यह इमारत गुरुवार सुबह करीब नौ बजकर 50 मिनट पर ढह गई थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), दिल्ली अग्निशमन सेवा और नगर निगम (एमसीडी) ने बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया। 

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मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) रोहित राजबीर सिंह ने बताया कि निर्माणाधीन इमारत स्थल पर हादसे के समय करीब 10 से 15 मजदूर मौजूद थे। गुरुवार को दो मजदूरों किशोरी (40) और संजीत (45) की मौत हो गई, जबकि सहदेव चौधरी (25) और फिरोज (37) घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है। इससे पहले स्थानीय लोगों ने भी मलबे से चार लोगों को बाहर निकाला था। आसपास की इमारतों की स्थिरता को लेकर आशंकाओं के बीच बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 
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आरोप है कि 50 वर्गमीटर के भूखंड पर आवश्यक मंजूरी लिए बिना इमारत का निर्माण कराया जा रहा था। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक अधिकारी ने बताया कि इस इमारत का कोई भवन नक्शा स्वीकृत नहीं किया गया था। नगर निगम के अनुसार, इमारत का निर्माण तीसरी मंजिल तक पहुंच गया था और छत की स्लैब डालने का काम चल रहा था, तभी वह ढह गई। अधिकारी ने बताया कि निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री इंजीनियरिंग मानकों के अनुरूप नहीं थी और ठीक से सेट भी नहीं हुई थी। इसी वजह से इमारत ढह गई।
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दिल्ली पुलिस ने जून में ही इस संपत्ति पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी को आगाह किया था। 15 जून को हौज काजी थाने के एसएचओ ने एमसीडी के सिटी सदर पहाड़गंज जोन को पत्र लिखकर निर्माण कार्य की जानकारी दी थी। इसमें जमीन के मालिक और ठेकेदार के रूप में फरकान की पहचान बताई गई थी। पुलिस ने इमारत के मालिकों और ठेकेदारों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। 

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