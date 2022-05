{"_id":"628bea0ed5b8ee56df16f56a","slug":"bjp-mp-ramesh-bidhuri-accuses-aap-mlas-of-grabbing-government-property-in-delhi","type":"story","status":"publish","title_hn":"AAPvsBJP: रमेश बिधूड़ी ने आप विधायकों पर लगाया सरकारी संपत्ति कब्जाने का आरोप, बोले- केजरीवाल अपने विधायकों की संपत्ति का ब्यौरा करें ऑनलाइन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 24 May 2022 01:43 AM IST