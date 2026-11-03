Delhi NCR News: प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर का लगाया आरोप

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि आईआईटी जहांगीरपुरी स्थित एक्यूआई मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास मशीनों से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ताकि धूल कम होने से प्रदूषण की रीडिंग प्रभावित हो। उन्होंने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर साझा किया।भारद्वाज ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण नियंत्रण के ठोस उपाय करने के बजाय मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी छिड़ककर एक्यूआई कम दिखाने की कोशिश कर रही है। वहीं, बुराड़ी विधायक संजीव झा ने कहा कि जहांगीरपुरी स्टेशन पर एक्यूआई 400 से अधिक दर्ज हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पानी का छिड़काव केवल स्टेशन के आसपास किया जा रहा है, जबकि सड़कों और अन्य प्रदूषित इलाकों में धूल नियंत्रण के उपाय होने चाहिए। आप ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है।