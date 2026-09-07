Delhi NCR News: सड़क सुरक्षा नियमों का पाठ पढ़कर बच्चों ने पूछे सवाल

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नई दिल्ली। मयूर विहार फेज-3 स्थित विद्या बाल भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता सत्र हुआ। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विजयंता आर्य और पूर्वी दिल्ली की उपायुक्त श्वेता चौहान ने छात्रों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया। विद्यार्थियों को ट्रैफिक क्लब की ओर से चित्रों व मॉडल के जरिए सड़क सुरक्षा के पहलू समझाए गए। कक्षा 9वीं व 11वीं के बच्चों ने आयुक्त से सवाल पूछे। प्रधानाचार्य डॉ. सतवीर शर्मा ने ऐसे कार्यक्रमों को जिम्मेदार नागरिक बनाने में अहम बताया। एसीपी, ट्रैफिक इंस्पेक्टर डॉ. विनय सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद