फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   ACP Manasvi Vashishtha is being trolled on social media

एसीपी को 'कॉकरोच' नाम से पुकारा: सोशल मीडिया पर ट्रोल, प्रदर्शन से वही एसएचओ नदारद रहे, जिनसे विवाद शुरू हुआ

Wed, 04 Nov 2026 07:57 AM IST
Vijay Singh Pundir पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Wed, 04 Nov 2026 07:57 AM IST
सार

सोशल मीडिया पर मंगलवार सुबह एक पोस्ट डाली गई। पोस्ट में कहा गया कि एसीपी कम कॉकरोच मनस्वी वशिष्ठ, जो कि पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, को निलंबित कर दिया गया है। वहीं, पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन के दौरान शाहदरा पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष अरुण कुमार ही नहीं पहुंचे, जबकि वकील-पुलिस विवाद की शुरुआत शाहदरा थानाध्यक्ष अरुण कुमार के स्तर से हुई थी।

विज्ञापन
ACP Manasvi Vashishtha is being trolled on social media
एसीपी मनस्वी वशिष्ठ सोशल मीडिया पर ट्रोल - फोटो : अमर उजाला/AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अपने ही महकमे के खिलाफ पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने वाले एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को अब सोशल मीडिया पर कॉकरोच नाम से पुकारा जाने लगा है। दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन के दौरान शाहदरा पुलिस स्टेशन के थानाध्यक्ष अरुण कुमार ही नहीं पहुंचे, जबकि वकील-पुलिस विवाद की शुरुआत शाहदरा थानाध्यक्ष अरुण कुमार के स्तर से हुई थी और वह ही पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन से पूरी तरह नदारद रहे।

विज्ञापन
Trending Videos

हालांकि पुलिसकर्मियों की परेशानियों व गुस्से को देखते हुए दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने मंगलवार दोपहर को सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कर्मियों की परेशानियों सुनने और हर सप्ताह में संपर्क सभा करने का आदेश दिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, शाहदरा पुलिस-वकील विवाद में एसीपी मनस्वी वशिष्ठ और शाहदरा थानाध्यक्ष (एसएचओ) अरुण कुमार कथित पीड़ित थे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय ने दोनों का ही तबादला किया था। इस कार्रवाई को लेकर एसीपी मनस्वी के नेतृत्व में सैकड़ों पुलिसकर्मी पहुंचे थे, मगर एसएचओ अरुण कुमार पूरे दिन प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए। 

विज्ञापन

सोशल मीडिया पर मंगलवार सुबह एक पोस्ट डाली गई। पोस्ट में कहा गया कि एसीपी कम कॉकरोच मनस्वी वशिष्ठ, जो कि पुलिस मुख्यालय के सामने पुलिसकर्मियों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे, को निलंबित कर दिया गया है। पोस्ट में दो वीडियो डाले गए। एक जयपुर का बताया जा रहा है, जबकि दूसरा एसीपी प्रदर्शन का है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में फैक्ट चेक में एक पोस्ट डालकर बताया कि जयपुर वाला वीडियो फर्जी है।

पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं : वशिष्ठ
प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करते हुए वशिष्ठ ने इसे पुलिसकर्मियों द्वारा शुरू किया गया एक स्वाभाविक आह्वान बताया और कहा कि वह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कहा कि हमने यह रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि पुलिस को गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस स्टेशनों के अंदर उत्पन्न हो रही सुरक्षा समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाना आवश्यक है। वशिष्ठ ने आरोप लगाया कि कुछ लोग गुंडागर्दी में लिप्त हैं। ऐसे लोग न केवल पुलिस के बल्कि पूरे समाज के दुश्मन हैं। अगर पुलिस स्टेशन ही सुरक्षित नहीं हैं, तो कोई भी जगह सुरक्षित नहीं मानी जा सकती।

संपर्क सभाओं में सुनें परेशानियां : आयुक्त
दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर सोमवार को हुए प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों के गुस्से और पुलिस आयुक्त के सामने इस गुस्से के बाहर आने के बाद पुलिस आयुक्त सकते में पड़ गए थे। इसके बाद आयुक्त अनुराग ने दिल्ली पुलिस की डीसीपी व उनके ऊपरी रेंक के सभी पुलिस अधिकारियाें को मंगलवार दोपहर को मीटिंग के लिए बुला लिया। मीटिंग में पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से संपर्क सभा की जाए, ताकि पुलिसकर्मियों की परेशानियों को सुना जा सके और उनके गुस्से व शंकाओं को दूर किया जा सके। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों को पुलिसकर्मियों के बीच जाना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed