एसीपी को 'कॉकरोच' नाम से पुकारा: सोशल मीडिया पर ट्रोल, प्रदर्शन से वही एसएचओ नदारद रहे, जिनसे विवाद शुरू हुआ

संपर्क सभाओं में सुनें परेशानियां : आयुक्त

दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर सोमवार को हुए प्रदर्शन, पुलिसकर्मियों के गुस्से और पुलिस आयुक्त के सामने इस गुस्से के बाहर आने के बाद पुलिस आयुक्त सकते में पड़ गए थे। इसके बाद आयुक्त अनुराग ने दिल्ली पुलिस की डीसीपी व उनके ऊपरी रेंक के सभी पुलिस अधिकारियाें को मंगलवार दोपहर को मीटिंग के लिए बुला लिया। मीटिंग में पुलिस आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि नियमित रूप से संपर्क सभा की जाए, ताकि पुलिसकर्मियों की परेशानियों को सुना जा सके और उनके गुस्से व शंकाओं को दूर किया जा सके। पुलिस आयुक्त ने कहा कि सभी सीनियर पुलिस अधिकारियों को पुलिसकर्मियों के बीच जाना होगा।