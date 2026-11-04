Delhi NCR News: डीडीए के फ्लैटों की बिक्री में 80 फीसदी का उछाल

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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के फ्लैटों की बिक्री में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के पहले सात महीनों में करीब 80 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है। अप्रैल से अक्तूबर के बीच डीडीए ने कुल 9,332 फ्लैट बेचे, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 5,198 फ्लैटों की बिक्री हुई थी। खास बात यह है कि निम्न आय वर्ग (एलआईजी), मध्यम आय वर्ग (एमआईजी) और उच्च आय वर्ग (एचआईजी) श्रेणियों में सात महीने की बिक्री पिछले पूरे वित्त वर्ष के आंकड़े को भी पार कर गई है।डीडीए के आंकड़ों के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में अब तक 5,171 एलआईजी फ्लैट बिक चुके हैं, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में कुल 3,547 फ्लैट बिके थे। इसी तरह एमआईजी श्रेणी में अप्रैल से अक्तूबर के बीच 1,704 फ्लैटों की बिक्री हुई, जबकि पिछले पूरे वित्त वर्ष में यह संख्या 1,580 थी। एचआईजी श्रेणी में भी बिक्री दोगुने से अधिक रही। इस साल सात महीने में 820 फ्लैट बिके, जबकि पिछले पूरे साल में 404 फ्लैटों की बिक्री हुई थी।नरेला बना खरीदारों की पहली पसंदडीडीए की कुल बिक्री में 90 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी नरेला की रही है। बेहतर सड़क और परिवहन सुविधाओं के विकास से यह क्षेत्र तेजी से आवासीय विकल्प के रूप में उभर रहा है। यहां शहरी विस्तार मार्ग-दो (यूईआर-दो), प्रस्तावित रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो गलियारा, 138 हेक्टेयर में विकसित होने वाला शिक्षा केंद्र और खेल परिसर जैसी परियोजनाएं विकास को गति देने की उम्मीद हैं। शिक्षा केंद्र के सेक्टर जी-2 से जी-6 तक विभिन्न विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को जमीन आवंटित की गई है।31 दिसंबर तक बुकिंग का मौकाखरीदारों को राहत देते हुए डीडीए ने पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर संचालित तीन आवासीय योजनाओं की बुकिंग अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इनमें कर्मयोगी आवास योजना-2025, कर्मजीवी आवास योजना-2026 और नागरिक आवास योजना-2026 शामिल हैं। इच्छुक लोग डीडीए के आवास पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन और बुकिंग कर सकते हैं।