Delhi NCR News: पड़ोसी की अलमारी की चाबी रखने की जगह जानता था, चुराए गहने

पड़ोसी के घर में आना-जाना था, परिवार के सदस्यों से जान-पहचान थी और अलमारी की चाबी कहां टंगी रहती है, इसकी भी जानकारी थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर एक युवक ने घर में रखे सोने के जेवर चुरा लिए। आरोपी ने दीवार पर टंगी चाबी से अलमारी खोली और लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। चोरी के बाद कुछ जेवर अपने घर की छत पर छिपा दिए, जबकि बाकी को बेच दिया। हालांकि, सब्जी मंडी थाना पुलिस ने ई-एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कुल 68.13 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं।पुलिस के मुताबिक, मामला मलका गंज के कबीर बस्ती इलाके का है। 26 अक्तूबर को एक मकान की अलमारी से सोने और चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। 30 अक्तूबर को इसकी शिकायत मिलने पर सब्जी मंडी थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ की निगरानी में टीम बनाई गई। उत्तर पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि जांच में पुलिस ने स्थानीय निवासी कुलदीप उर्फ रिजुल (31) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आरोपी एसी सर्विसिंग का काम करता है और आठवीं तक पढ़ा है। उसे नशे और जुए की लत थी। इसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर उसने परिचित परिवार के घर को निशाना बनाया। आरोपी ने इलाके में अन्य चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात भी कही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।