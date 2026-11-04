फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   He knew where the neighbor kept the key to their cupboard, and he stole the jewelry.

Delhi NCR News: पड़ोसी की अलमारी की चाबी रखने की जगह जानता था, चुराए गहने

Wed, 04 Nov 2026 06:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
-कबीर बस्ती में घर से चोरी किए थे सोने के गहने, छत पर छिपाकर रखे थे कुछ आभूषण
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली।
पड़ोसी के घर में आना-जाना था, परिवार के सदस्यों से जान-पहचान थी और अलमारी की चाबी कहां टंगी रहती है, इसकी भी जानकारी थी। इसी भरोसे का फायदा उठाकर एक युवक ने घर में रखे सोने के जेवर चुरा लिए। आरोपी ने दीवार पर टंगी चाबी से अलमारी खोली और लाखों के गहने लेकर फरार हो गया। चोरी के बाद कुछ जेवर अपने घर की छत पर छिपा दिए, जबकि बाकी को बेच दिया। हालांकि, सब्जी मंडी थाना पुलिस ने ई-एफआईआर दर्ज होने के अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कुल 68.13 ग्राम सोने के आभूषण बरामद किए हैं।




पुलिस के मुताबिक, मामला मलका गंज के कबीर बस्ती इलाके का है। 26 अक्तूबर को एक मकान की अलमारी से सोने और चांदी के आभूषण चोरी हुए थे। 30 अक्तूबर को इसकी शिकायत मिलने पर सब्जी मंडी थाने में ई-एफआईआर दर्ज की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएचओ की निगरानी में टीम बनाई गई। उत्तर पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि जांच में पुलिस ने स्थानीय निवासी कुलदीप उर्फ रिजुल (31) को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। आरोपी एसी सर्विसिंग का काम करता है और आठवीं तक पढ़ा है। उसे नशे और जुए की लत थी। इसी के लिए पैसों की जरूरत पड़ने पर उसने परिचित परिवार के घर को निशाना बनाया। आरोपी ने इलाके में अन्य चोरी की वारदातों में शामिल होने की बात भी कही है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed