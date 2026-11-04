Delhi NCR News: तीसरी कक्षा की छात्रा क्लासरूम में अचेत होकर गिरी, तोड़ा दम

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-खेल के पीरियड से क्लासरूम में लौटे थे छात्र-छात्राएं, क्लासरूम में पहुंचते ही अचानक हुई अचेत, हार्ट अटैक की भी आशंका-स्कूल का स्टाफ 9 वर्षीय छात्रा को पहले नजदीकी अस्पताल ले गया, बाद में उसे प्रीत विहार के एक निजी अस्पताल ले गए, वहां मृत घोषित किया-परिवार ने स्कूल पर लगाए आरोप, कहा-छात्रा को स्कूल से कई किलोमीटर दूर ले गया स्कूल का स्टाफ, समय पर इलाज मिलता तो बच जाती जान