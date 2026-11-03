फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   ABVP to hold a march at DU today

Delhi NCR News: डीयू में आज एबीवीपी निकालेगी मार्च

Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 06:56 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय में बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) अराजकता हटाओ, लोकतंत्र बचाओ मार्च निकालेगी। इस मार्च में विभिन्न कॉलेजों के 10 हजार से अधिक विद्यार्थियों के शामिल होने का दावा किया गया है। संगठन छात्र आंदोलनों में कथित अराजकता और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे मुद्दों को उठाएगा। एबीवीपी ने छात्र मार्च की जानकारी प्रेस कांफ्रेंस में दी। यह मार्च डीयू स्टेडियम के पास से शुरू होकर छात्रावास मार्ग पर समाप्त होगा। एबीवीपी के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य टकियार ने कहा कि विद्यार्थी मार्च के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और सांविधानिक संस्थाओं की गरिमा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करेंगे। एबीवीपी के दिल्ली प्रदेश मंत्री सार्थक शर्मा ने बताया कि बीते एक साल में छात्र प्रदर्शनों में राजनीतिक नारे लगे, जो मूल मांगों से अलग थे। डीयू छात्रसंघ अध्यक्ष यश डबास ने विद्यार्थियों से हिंसा और अराजकता से दूर रहने की अपील की। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed