दिल्ली: प्रशांत विहार में एक शख्स पर चाकू से कई वार, डी मॉल के पास हुई वारदात

दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके में चाकूबाजी की एक वारदात हुई, जिसमें एक शख्स पर चाकू से कई वार किए गए। डी मॉल के पास हुई इस घटना में 35 साल के पिंटू की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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