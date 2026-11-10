दिल्ली: प्रशांत विहार में एक शख्स पर चाकू से कई वार, डी मॉल के पास हुई वारदात
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 09:41 AM IST
सार
राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध की वारदातें बढ़ रही हैं। प्रशांत विहार थाना इलाके में एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। हमलावर की पहचान 35 वर्षीय के तौर पर हुई है।
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विस्तार
दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके में चाकूबाजी की एक वारदात हुई, जिसमें एक शख्स पर चाकू से कई वार किए गए। डी मॉल के पास हुई इस घटना में 35 साल के पिंटू की इलाज के दौरान मौत हो गई।
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