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दिल्ली: प्रशांत विहार में एक शख्स पर चाकू से कई वार, डी मॉल के पास हुई वारदात

Tue, 10 Nov 2026 09:41 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 09:41 AM IST
सार

राजधानी दिल्ली में लगातार अपराध की वारदातें बढ़ रही हैं। प्रशांत विहार थाना इलाके में एक शख्स पर चाकू से हमला किया गया। हमलावर की  पहचान 35 वर्षीय के तौर पर हुई है।

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Stabbing incident in Prashant Vihar police station area of Delhi
Anuj Crime - फोटो : istock

विस्तार
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 दिल्ली के प्रशांत विहार थाना इलाके में चाकूबाजी की एक वारदात हुई, जिसमें एक शख्स पर चाकू से कई वार किए गए। डी मॉल के पास हुई इस घटना में 35 साल के पिंटू की इलाज के दौरान मौत हो गई।

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