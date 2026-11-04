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Delhi NCR News: राजधानी कॉलेज को मिली सौगात

Wed, 04 Nov 2026 09:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Nov 2026 09:20 PM IST
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नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी कॉलेज में दिवाली से पहले विद्यार्थियों को कई नई सुविधाओं की सौगात मिली। बुधवार को स्वामी विवेकानंद अकादमिक ब्लॉक, वात्सल्य डे केयर सेंटर, कौशल विकास केंद्र, मेधा-इलेक्ट्रॉनिक्स और पर्यावरण विज्ञान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में डीयू के डीन ऑफ कॉलेजेज प्रो. बलराम पाणि मुख्य अतिथि रहे। प्राचार्य प्रो. दर्शन पांडेय ने कहा कि कॉलेज की प्रगति सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। इस दौरान शिक्षकों और कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो
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