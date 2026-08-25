Delhi NCR News: एशियन गेम्स के लिए 492 सदस्यीय भारतीय दल को मंजूरी

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नई दिल्ली। आगामी 20वें एशियन गेम्स के लिए भारत की तैयारियों को बड़ा बढ़ावा मिला है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय ने भारतीय दल की प्रतियोगिताओं में भागीदारी को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक भारत के 492 खिलाड़ी 35 खेल विधाओं में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। दल में 265 पुरुष और 227 महिला खिलाड़ी शामिल हैं।एशियन गेम्स का आयोजन जापान के आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भेजे गए प्रस्ताव और संबंधित जानकारियों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी ने खिलाड़ियों की भागीदारी को स्वीकृति दी है।स्वीकृत भारतीय दल में एथलेटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, क्रिकेट (टी20), हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, टेबल टेनिस, कुश्ती, भारोत्तोलन, तैराकी सहित कई खेल शामिल हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वास्तविक रूप से प्रतियोगिता में उतरने वाले खिलाड़ियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार स्वीकृत संख्या से कम हो सकती है। खिलाड़ियों की भागीदारी से संबंधित स्वीकृत खर्च भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से वहन किया जाएगा। मंत्रालय ने संबंधित खेल महासंघों को खिलाड़ियों की मेडिकल फिटनेस और आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं।