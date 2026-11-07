दिल्ली: 47 वर्षीय शख्स ने खुद को आग लगाकर की आत्महत्या, सुसाइड नोट में 20 साल की युवती को ठहराया जिम्मेदार

उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र में एक बर्तन बनाने वाली फैक्टरी में शुक्रवार को एक 47 वर्षीय शादीशुदा व्यक्ति ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान संदीप के रूप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का रहने वाला था और अपने पत्नी व दो बच्चों के साथ रहता था।

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पुलिस के अनुसार, संदीप ने एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी इस हरकत के लिए एक युवती के साथ अपने रिश्ते के खत्म होने को जिम्मेदार ठहराया है। यह युवती संदीप से उम्र में आधी से भी कम थी।संदीप अक्सर अपने एक दोस्त के घर जाता था, जहां उसकी दोस्ती दोस्त की 20 वर्षीय बेटी से हुई। यह युवती वजीरपुर की एक बर्तन फैक्टरी में काम करती थी और दिल्ली में अकेली रहती थी। बताया जा रहा है कि संदीप अक्सर उस युवती को फोन करता था, लेकिन कुछ समय पहले युवती ने उससे बात करना बंद कर दिया था। इससे आहत होकर संदीप गुरुवार को दिल्ली आया था।शुक्रवार को संदीप पेट्रोल की दो बोतलें लेकर फैक्टरी पहुंचा और युवती पर शादी करने का दबाव बनाने लगा। जब युवती ने मना कर दिया, तो संदीप ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। फैक्टरी के कर्मचारियों ने उसे बचाने की कोशिश की, आग बुझाई और उसे दीप चंद बंधु अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।सुसाइड नोट में संदीप ने दावा किया कि युवती ने उनकी दोस्ती तोड़ दी थी और इसी वजह से उसने यह कदम उठाया। हालांकि, पुलिस के अनुसार, महिला ने संदीप के साथ किसी भी तरह के रिश्ते में होने से इनकार किया है।