उत्तराखंड: बढ़ रहा स्वाइन फ्लू का खतरा, अब तक 225 मामले आए सामने, 158 मरीज हुए ठीक, पांच की हुई मौत

उत्तराखंड में स्वाइन फ्लू से संक्रमित मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक प्रदेश भर में 225 मामले सामने आए हैं। इसमें देहरादून में 213 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण पाए गए। 158 मरीज उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। पहले से गंभीर बीमारी से पीड़ित पांच मरीजों की मौत चुकी है। डेथ ऑडिट में दो मृतकों में स्वाइन फ्लू का संक्रमण अधिक मिला है।

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