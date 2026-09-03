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देहरादून: डालनवाला के पास एमडीडीए कॉलोनी में वारदात; बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी

Thu, 03 Sep 2026 08:10 PM IST
Alka Tyagi माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 03 Sep 2026 08:10 PM IST
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Dehradun murder of elderly woman Incident in MDDA Colony near Dalanwala Police Investigation continues
ब्रेकिंग - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

देहरादून के पॉश इलाके डालनवाला से सटी एमडीडीए कॉलोनी में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है। 

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महिला की पहचान पूजा बंसल के रूप में हुई है। मृत महिला के पति की स्टेशनरी और किताबों की दुकान है।

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