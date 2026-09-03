देहरादून: डालनवाला के पास एमडीडीए कॉलोनी में वारदात; बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी

देहरादून के पॉश इलाके डालनवाला से सटी एमडीडीए कॉलोनी में 70 साल की एक बुजुर्ग महिला की हत्या से सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके के लिए रवाना हो गई है।

विज्ञापन





महिला की पहचान पूजा बंसल के रूप में हुई है। मृत महिला के पति की स्टेशनरी और किताबों की दुकान है।