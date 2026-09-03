विकासनगर: कुत्ते ने बच्चे पर किया हमला, पैर बुरी तरह से नोचा; चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने बचाया

नगर पालिका क्षेत्र के केसर बाग वार्ड की भगत सिंह कॉलोनी में 31 अगस्त की शाम बाहर खेल रहे 11 वर्षीय दक्ष डोभाल पर आवारा कुत्ते ने हमला कर पैर बुरी तरह नोच दिया। चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोगों और मजदूरों ने किसी तरह बालक को कुत्ते से छुड़ाया। घायल दक्ष का धूलकोट स्थित अस्पताल में उपचार कराया गया। घटना के बाद से कॉलोनी के बच्चों में डर का माहौल है।

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