रुड़की: लक्सर में दरिंदगी; धार्मिक आयोजन में गई नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म; तीन आरोपी गिरफ्तार, एक फरार

कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। धार्मिक आयोजन के दौरान चार आरोपी 14 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर जंगल की ओर ले गए। आरोप है कि युवकों ने किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया। किशोरी के परिजनों की शिकायत पर पॉक्सो सहित संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी की तलाश की जा रही है।

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लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की रात को धार्मिक आयोजन था। किशोरी भी आयोजन में गई थी। इस दौरान एक युवक ने उससे बातचीत की। इसके बाद वह उसे कुछ दूरी पर ले गया। तभी तीन अन्य युवक भी वहां आ गए। आरोप है कि युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी वहां से चले गए। विज्ञापन



ऋषिकेश: नाबालिग को शराब पिलाकर नशे की हालत में किया सामूहिक दुष्कर्म, तीन आरोपी गिरफ्तार लक्सर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बुधवार की रात को धार्मिक आयोजन था। किशोरी भी आयोजन में गई थी। इस दौरान एक युवक ने उससे बातचीत की। इसके बाद वह उसे कुछ दूरी पर ले गया। तभी तीन अन्य युवक भी वहां आ गए। आरोप है कि युवकों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देकर आरोपी वहां से चले गए।

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