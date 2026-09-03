मसूरी-देहरादून मार्ग पर हादसा: गलोगी के पास ब्रेक फेल होने से पलटा टेम्पो ट्रैवलर, 17 यात्री थे सवार
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 03 Sep 2026 06:09 PM IST
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मसूरी-देहरादून मार्ग पर गुरुवार दोपहर गलोगी के निकट ब्रेक फेल होने से एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त वाहन में चालक समेत 17 लोग सवार थे। गनीमत रही कि दुर्घटना में सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को चोट नहीं आई।
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हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर पलटे टेम्पो ट्रैवलर को किनारे कराया और यातायात सुचारु कराया। वहीं, वाहन में सवार सभी लोगों को दूसरे वाहन से देहरादून भेज दिया गया।
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