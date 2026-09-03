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मसूरी-देहरादून मार्ग पर हादसा: गलोगी के पास ब्रेक फेल होने से पलटा टेम्पो ट्रैवलर, 17 यात्री थे सवार

Thu, 03 Sep 2026 06:09 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Alka Tyagi Updated Thu, 03 Sep 2026 06:09 PM IST
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Accident on Mussoorie-Dehradun route: Tempo Traveller overturns near Galogi due to brake failure
मसूरी-देहरादून मार्ग पर हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

मसूरी-देहरादून मार्ग पर गुरुवार दोपहर गलोगी के निकट ब्रेक फेल होने से एक टेम्पो ट्रैवलर सड़क पर पलट गया। हादसे के वक्त वाहन में चालक समेत 17 लोग सवार थे। गनीमत रही कि दुर्घटना में सभी लोग सुरक्षित रहे और किसी को चोट नहीं आई।

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हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क पर पलटे टेम्पो ट्रैवलर को किनारे कराया और यातायात सुचारु कराया। वहीं, वाहन में सवार सभी लोगों को दूसरे वाहन से देहरादून भेज दिया गया।

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