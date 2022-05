{"_id":"62808363ae491a194663b517","slug":"walkathon-organized-by-chandigarh-health-department-on-sunday","type":"story","status":"publish","title_hn":"चंडीगढ़: वॉकेथॉन कर सुरक्षित आहार के लिए किया जागरूक, स्वास्थ्य विभाग ने करवाया आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: निवेदिता वर्मा Updated Sun, 15 May 2022 10:06 AM IST