Chandigarh News: चंडीगढ़ से आज के कार्यक्रम

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शिव महिमा का गुणगान- सेक्टर 21 के प्राचीन शिव मंदिर में शिवाश्री रितु सिंह शिव महिमा का गुणगान- कथा मेरे महादेव की पर व्याख्यान देंगी, शाम 4.00 बजे से।

व्यास पूजा







इस्कॉन-सेक्टर 36 के इस्कॉन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की 82वीं व्यास पूजा, सुबह 10 से दोपहर 1.00 बजे तक।

व्याख्यान