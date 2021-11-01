Chandigarh News: चंडीगढ़ से आज के कार्यक्रम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:03 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:03 AM IST
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व्याख्यान
शिव महिमा का गुणगान- सेक्टर 21 के प्राचीन शिव मंदिर में शिवाश्री रितु सिंह शिव महिमा का गुणगान- कथा मेरे महादेव की पर व्याख्यान देंगी, शाम 4.00 बजे से।
व्यास पूजा
इस्कॉन-सेक्टर 36 के इस्कॉन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की 82वीं व्यास पूजा, सुबह 10 से दोपहर 1.00 बजे तक।
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शिव महिमा का गुणगान- सेक्टर 21 के प्राचीन शिव मंदिर में शिवाश्री रितु सिंह शिव महिमा का गुणगान- कथा मेरे महादेव की पर व्याख्यान देंगी, शाम 4.00 बजे से।
व्यास पूजा
इस्कॉन-सेक्टर 36 के इस्कॉन में गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की 82वीं व्यास पूजा, सुबह 10 से दोपहर 1.00 बजे तक।