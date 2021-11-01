Chandigarh News: चंडीगढ़ स्टेट रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में तीतीक्षा और विशाल ने जीते अंडर-19 खिताब

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अंडर-19 गर्ल्स सिंगल्स के सेमीफाइनल में वाणी शर्मा ने शेरेल छाबड़ा को 3-0 से हराया, जबकि तितीक्षा ने प्रभलीन को 3-0 से मात दी। फाइनल में तितीक्षा और वाणी के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। पांच गेम तक चले मैच में तितीक्षा ने 3-2 से जीत दर्ज कर खिताब अपने नाम किया। मुकाबले का स्कोर 11-9, 11-9, 7-11, 4-11, 11-8 रहा।अंडर-19 ब्वॉयज सिंगल्स के सेमीफाइनल में विशाल गर्ग ने अंकुश को 3-1 से हराया। दूसरे सेमीफाइनल में वाद्य चावला ने प्रीतिश सूद को 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में विशाल गर्ग ने वाद्य चावला को सीधे गेमों में 3-0 से हराकर चैंपियनशिप जीती। फाइनल का स्कोर 11-9, 13-11, 11-9 रहा। प्रतियोगिता का आयोजन चंडीगढ़ टेबल टेनिस एसोसिएशन की ओर से किया जा रहा है।