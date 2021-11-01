Chandigarh News: पहले स्कॉर्पियो से टक्कर, फिर थार से कुचलने की कोशिश... बाउंसर हत्याकांड में दो और गिरफ्तार

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पहले स्कॉर्पियो से मारी टक्कर, फिर थार से कुचलने की कोशिशपुलिस के मुताबिक मामला 30 अगस्त को इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 थाने में सूरज की शिकायत पर दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया गया कि उसका भाई पवन कुमार दोस्तों के साथ दरिया गांव स्थित होटल में पार्टी करने गया था। इसी दौरान कुछ आरोपी स्कॉर्पियो और ब्लैक थार में वहां पहुंचे। शिकायत के अनुसार आरोपियों ने पवन और सूरज की गाड़ियों को निशाना बनाया।पहले स्कॉर्पियो से पवन की गाड़ी में कथित तौर पर जोरदार टक्कर मारी गई। इसके बाद ब्लैक थार सवार आरोपियों ने तेज रफ्तार में पवन और सूरज की तरफ वाहन चढ़ाने की कोशिश की। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। हमले में पवन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे जीएमसीएच-16 ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं, सूरज भी घटना में घायल हुआ था। उसे उपचार के लिए पीजीआई रेफर किया गया।2 सितंबर को दो आरोपी पकड़े, स्कॉर्पियो बरामदजांच के दौरान पुलिस ने 2 सितंबर को सुभाष और मोनू जसवाल को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर वारदात में कथित तौर पर इस्तेमाल स्कॉर्पियो बरामद की गई। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों की तलाश शुरू की।4 सितंबर को साहिल और कैफ खान गिरफ्तारपुलिस ने 4 सितंबर 2026 को साहिल और मोहम्मद कैफ खान उर्फ अरबाज को गिरफ्तार किया। पूछताछ के बाद ब्लैक महिंद्रा थार बरामद की गई। पुलिस के अनुसार, दोनों वाहनों से दो चाकू और तीन लकड़ी के डंडे भी मिले हैं।वजह और साजिश के पहलू पर भी जांचपुलिस अब हर आरोपी की भूमिका खंगाल रही है। घटना से पहले आरोपियों के बीच हुई बातचीत, हमले की वजह और वारदात की योजना समेत अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस के अनुसार, सुभाष और मोनू जसवाल के खिलाफ पहले भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।