फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Two-day strike by roadways employees deferred until November 25

Chandigarh News: छात्रा से छेड़छाड़ और पीछा करने के दोषी को तीन महीने की सजा

Thu, 05 Nov 2026 02:23 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:23 AM IST
विज्ञापन
Two-day strike by roadways employees deferred until November 25
पंचकूला। पिंजौर में स्कूली छात्रा का पीछा करने, अभद्र व्यवहार करने और परेशान करने के मामले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 12 के तहत तीन महीने की कैद और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, बीएनएस की धारा 126(2) के तहत एक महीने का कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
विज्ञापन

मामला 5 जुलाई 2025 का है। पिंजौर के सरकारी स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा ने अपनी मां के साथ पुलिस को शिकायत दी थी कि आरोपी स्कूल आते-जाते उसका पीछा करता और अश्लील इशारे व फब्तियां कसता था। घटना वाले दिन आरोपी ने स्कूल के बाहर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और घर लौटते समय उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed