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Hindi News ›   Chandigarh ›   Two arrested for duping a person of 3.50 lakh on the pretext of sending them to New Zealand.

Chandigarh News: न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 3.50 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार

Thu, 27 Aug 2026 01:03 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:03 AM IST
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Two arrested for duping a person of 3.50 lakh on the pretext of sending them to New Zealand.
मोहाली। फेज-11 में ब्राइट वे इमिग्रेशन के जरिए न्यूजीलैंड भेजने का झांसा देकर 3.50 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। गुजराती परिवार की शिकायत पर फेज-11 थाना पुलिस ने इमिग्रेशन फर्म की मालकिन रुकसार समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
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एसएचओ अमनदीप सिंह के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि कैंडीड होटल के पास एससीओ-14 स्थित फर्म में संपर्क करने पर उसे न्यूजीलैंड भेजने का भरोसा दिया गया और इसके एवज में 3.50 लाख रुपये लिए गए। बाद में परिवार को ठगी का पता चला तो आरोपी कथित तौर पर फोन बंद कर फरार होने की कोशिश करने लगे।
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पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफकेस दर्ज किया है। पुलिस पैसों के लेनदेन और अन्य संभावित मामलों की भी जांच कर रही है।पुलिस ने लोगों से एजेंट की फर्म और लाइसेंस की वैधता जांचने की अपील की है। संवाद
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