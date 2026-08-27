Chandigarh News: न्यूजीलैंड भेजने के नाम पर 3.50 लाख की ठगी, दो गिरफ्तार

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एसएचओ अमनदीप सिंह के अनुसार, शिकायतकर्ता ने बताया कि कैंडीड होटल के पास एससीओ-14 स्थित फर्म में संपर्क करने पर उसे न्यूजीलैंड भेजने का भरोसा दिया गया और इसके एवज में 3.50 लाख रुपये लिए गए। बाद में परिवार को ठगी का पता चला तो आरोपी कथित तौर पर फोन बंद कर फरार होने की कोशिश करने लगे।पुलिस ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफकेस दर्ज किया है। पुलिस पैसों के लेनदेन और अन्य संभावित मामलों की भी जांच कर रही है।पुलिस ने लोगों से एजेंट की फर्म और लाइसेंस की वैधता जांचने की अपील की है। संवाद