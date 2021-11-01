Chandigarh News: चंडीगढ़ में फिर चढ़ेगा पारा, 37 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान

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22 से 24 सितंबर तक आसमान साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 22 से 23 डिग्री के बीच रहेगा। 25 और 26 सितंबर को तापमान में मामूली गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान 36 डिग्री के आसपास रह सकता है। 26 और 27 सितंबर को पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में मौसम में छिटपुट बदलाव देखने को मिल सकता है लेकिन चंडीगढ़ में धूप खिली रहेगी। न्यूनतम आर्द्रता 53 फीसदी तक गिरने से सुबह और शाम हल्की ठंडक का अहसास बना हुआ है।

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चंडीगढ़। चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में अगले पांच दिन मौसम शुष्क रहेगा। बारिश नहीं होने से हवा में नमी कम हुई है और धूप का असर बढ़ गया है। मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ के अनुसार सोमवार को अधिकतम तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान 24.4 डिग्री सेल्सियस रहा।