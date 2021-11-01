Chandigarh News: दिवाली पर चंडीगढ़ लौटेगा स्टारडम, गेड़ी लगाएंगे आयुष्मान-बादशाह

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दोनों की इस बातचीत ने संकेत दे दिया कि दिवाली पर चंडीगढ़ की सड़कों पर स्टारडम नहीं, दोस्ती और शहर की पुरानी यादों वाली गेड़ी देखने को मिल सकती है। अब फैंस की नजर इस बात पर है कि दोनों की यह सोशल मीडिया प्लानिंग कब और कहां हकीकत बनती है। विज्ञापन

बादशाह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके हैं। वहीं आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ में पले-बढ़े और डीएवी कॉलेज के छात्र रहे। दोनों का शहर से पुराना रिश्ता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हुई कुछ पंक्तियों की बातचीत ने चंडीगढ़ के फैंस को जोड़ दिया। विज्ञापन विज्ञापन

चक के रखो बाबियो से लेकर 15 साल पुरानी याद तक, फैंस इस संभावित गेड़ी को लेकर कमेंट कर रहे हैं। मुंबई में रहने वाले एक चंडीगड़िया ने लिखा कि 15 साल बाद भी उसका दिल चंडीगढ़ के लिए धड़कता है।

दोनों की इस बातचीत ने संकेत दे दिया कि दिवाली पर चंडीगढ़ की सड़कों पर स्टारडम नहीं, दोस्ती और शहर की पुरानी यादों वाली गेड़ी देखने को मिल सकती है। अब फैंस की नजर इस बात पर है कि दोनों की यह सोशल मीडिया प्लानिंग कब और कहां हकीकत बनती है।बादशाह पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर चुके हैं। वहीं आयुष्मान खुराना चंडीगढ़ में पले-बढ़े और डीएवी कॉलेज के छात्र रहे। दोनों का शहर से पुराना रिश्ता है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर हुई कुछ पंक्तियों की बातचीत ने चंडीगढ़ के फैंस को जोड़ दिया।चक के रखो बाबियो से लेकर 15 साल पुरानी याद तक, फैंस इस संभावित गेड़ी को लेकर कमेंट कर रहे हैं। मुंबई में रहने वाले एक चंडीगड़िया ने लिखा कि 15 साल बाद भी उसका दिल चंडीगढ़ के लिए धड़कता है।

चंडीगढ़। मुंबई की चमक छोड़ दिवाली पर चंडीगढ़ की सड़कों पर फिर दो गबरुओं की गेड़ी जम सकती है। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना ने सोशल मीडिया पर अपने यार और रैपर बादशाह को ऐसा मैसेज किया कि चंडीगढ़ियों की दिलचस्पी बढ़ गई। आयुष्मान ने बादशाह को टैग करते हुए लिखा, दिवाली पे आ रहा हूं... यू बेटर बी देयर दिस टाइम। जवाब में बादशाह ने सेक्टर-17 आईएसबीटी पर चाय पीते हुए लिखा..,पाजी, साइक्लिंग और गेड़ी भी ड्यू है।