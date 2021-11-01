Chandigarh News: 380 जूनियर टेक्नीशियन पदों का प्रस्ताव मंत्रालय भेजा, लंच टाइम प्रदर्शन रोका
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:34 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:34 AM IST
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चंडीगढ़। पीजीआई में प्रस्तावित बदलावों के विरोध में चल रहा लंच टाइम प्रदर्शन मंगलवार से रोक दिया जाएगा। प्रशासन की ओर से 380 जूनियर टेक्नीशियन (जेएलटी) पद सृजित करने का नया प्रस्ताव मंत्रालय को भेजे जाने के बाद पीजीआईएमटीयू ने यह निर्णय लिया है। यूनियन के अनुसार इससे पदों के सृजन और भर्ती की औपचारिक प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हुआ है। यूनियन ने प्रशासन के कदम को अपनी मांगों की दिशा में हुई प्रगति माना है। हालांकि, काले बैज लगाकर सांकेतिक मौन विरोध जारी रहेगा। यूनियन ने कहा कि मूल मुद्दों पर नजर बनी रहेगी और आगे की प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी।
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