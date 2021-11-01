Chandigarh News: आज से न्यू ओपीडी ब्लॉक में चलेगी एडवांस आई सेंटर की ओपीडी

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आंखों की इमरजेंसी एडवांस आई सेंटर के भूतल पर काउंटर नंबर-6 से 24 घंटे चलेगी। पंजीकरण क्षेत्र के निकास के पास बने अस्थायी केबिन में जूनियर रेजिडेंट तैनात रहेगा, जो आपात मरीजों की जांच कर जरूरत के अनुसार संबंधित विशेष क्लीनिक भेजेगा।स्टाफ-पेंशनरों की जांच कमरा 3097 मेंपीजीआई स्टाफ, आश्रितों और पेंशनरों की जांच कमरा 3097 में होगी। विशेष क्लिनिक के लिए पंजीकरण एडवांस आई सेंटर में होगा। कमरा 3094 में विजन/आंख के दबाव की जांच-1, 3102 में अपवर्तन कक्ष-2 और 3105 में विजन/आंख के दबाव की जांच-2 होगी।पुराने से नए कमरे208 से 3095 (आंखों की पावर), 213 से 3096 (कम दृष्टि क्लिनिक), 216 से 3097 (ओपीडी सलाहकार-1), 214 से 3099 (वरिष्ठ रेजिडेंट), 215 से 3100 (ओपीडी सलाहकार-2), 211 से 3101 (जूनियर रेजिडेंट-1), 210 से 3103 (माइनर ओटी) और 240 से 3104 (जूनियर रेजिडेंट-2) में सेवाएं मिलेंगी।