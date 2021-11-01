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Hindi News ›   Chandigarh ›   The Advanced Eye Center's OPD will operate from the new OPD block starting today

Chandigarh News: आज से न्यू ओपीडी ब्लॉक में चलेगी एडवांस आई सेंटर की ओपीडी

Tue, 22 Sep 2026 02:25 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 02:25 AM IST
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The Advanced Eye Center's OPD will operate from the new OPD block starting today
चंडीगढ़। पीजीआई के एडवांस आई सेंटर की वॉक-इन ओपीडी और संबंधित सेवाएं मंगलवार से न्यू ओपीडी ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर चलेंगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। मरीजों का पंजीकरण नए ओपीडी ब्लॉक के भूतल पर होगा। नए और पुराने पंजीकरण के लिए यहां तीन काउंटर चलेंगे।
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आंखों की इमरजेंसी एडवांस आई सेंटर के भूतल पर काउंटर नंबर-6 से 24 घंटे चलेगी। पंजीकरण क्षेत्र के निकास के पास बने अस्थायी केबिन में जूनियर रेजिडेंट तैनात रहेगा, जो आपात मरीजों की जांच कर जरूरत के अनुसार संबंधित विशेष क्लीनिक भेजेगा।
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स्टाफ-पेंशनरों की जांच कमरा 3097 में
पीजीआई स्टाफ, आश्रितों और पेंशनरों की जांच कमरा 3097 में होगी। विशेष क्लिनिक के लिए पंजीकरण एडवांस आई सेंटर में होगा। कमरा 3094 में विजन/आंख के दबाव की जांच-1, 3102 में अपवर्तन कक्ष-2 और 3105 में विजन/आंख के दबाव की जांच-2 होगी।
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पुराने से नए कमरे
208 से 3095 (आंखों की पावर), 213 से 3096 (कम दृष्टि क्लिनिक), 216 से 3097 (ओपीडी सलाहकार-1), 214 से 3099 (वरिष्ठ रेजिडेंट), 215 से 3100 (ओपीडी सलाहकार-2), 211 से 3101 (जूनियर रेजिडेंट-1), 210 से 3103 (माइनर ओटी) और 240 से 3104 (जूनियर रेजिडेंट-2) में सेवाएं मिलेंगी।
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