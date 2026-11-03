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Hindi News ›   Chandigarh ›   Tournament for visually impaired cricketers starts today

Chandigarh News: आज से दृष्टिबाधित क्रिकेटरों का टूर्नामेंट

Tue, 03 Nov 2026 01:38 AM IST
चंडीगढ़ ब्यूरो
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:38 AM IST
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Tournament for visually impaired cricketers starts today
चंडीगढ़। दृष्टिबाधित क्रिकेट खिलाड़ियों को मंच देने के लिए ‘क्रिकेट बियॉन्ड साइट-सेकंड इनिंग्स’ का दूसरा संस्करण 3 और 4 नवंबर को यादविंद्रा पब्लिक स्कूल, मोहाली में होगा। शमशीर फाउंडेशन की ओर से आयोजित टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा लेंगी, जिनमें अंडर-19, सीनियर और लड़कियों की दो टीमें शामिल हैं। सोमवार को सेक्टर-27 में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन, एडिलेड के अध्यक्ष डेविड पेन, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की मल्टीकल्चरल एंबेसडर सरू राणा और वाईएससीए के सीईओ विक्टर योगराज सिंह मौजूद रहे। फाउंडेशन के एंबेसडर ईशान टंडन ने बताया कि खिलाड़ियों को एक साल से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सभी टीमों को क्रिकेट किट दी गई है और विजेताओं को नकद पुरस्कार मिलेंगे। संवाद
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