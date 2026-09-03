Chandigarh News: चंडीगढ़ से आज के कार्यक्रम
चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 02:20 AM IST
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उद्घाटन
झांकियां- सेक्टर 20 के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बने झांकियों का उद्घाटन, शाम 4.00 बजे।
कृष्णलीला
ड्रामा- सेक्टर 36 के इस्कॉन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णलीला ड्रामा, शाम 7.00 से रात 9.00 बजे तक।
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झांकियां- सेक्टर 20 के श्री चैतन्य गौड़ीय मठ में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर बने झांकियों का उद्घाटन, शाम 4.00 बजे।
कृष्णलीला
ड्रामा- सेक्टर 36 के इस्कॉन में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्णलीला ड्रामा, शाम 7.00 से रात 9.00 बजे तक।