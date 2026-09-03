बठिंडा शहरी सीट का हाल: हिंदू चेहरे की तलाश में सभी प्रमुख दल, चरम पर गुटबाजी बड़ी चुनाैती

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मालवा क्षेत्र की बठिंडा शहरी सीट समेत जिले की छह विधानसभा सीटों पर प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए आपसी गुटबाजी एक बड़ी चुनौती बन गई है। शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा इन सीटों पर मजबूत दावेदार की तलाश में हैं। विज्ञापन



मौजूदा समय में सभी दलों में आंतरिक धड़ेबंदी चरम पर है जिससे मतदाता असमंजस में हैं। यह स्थिति आगामी चुनावों के मद्देनजर दलों के लिए चिंता का विषय है।



आम आदमी पार्टी के शहरी विधायक जगरूप सिंह गिल और पार्टी नेता पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत मेहता के बीच बड़े स्तर पर विवाद चल रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बठिंडा दौरे के दौरान यह गुटबाजी सामने आ सकती है। कांग्रेस में भी अंदरूनी कलह जारी है, जहां शहरी अध्यक्ष राजन गर्ग नेताओं और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में विफल रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर आप में शामिल हो गए हैं। विज्ञापन

शिरोमणि अकाली दल के पारंपरिक नेता भी मौजूदा शहरी अध्यक्ष को लेकर पार्टी आलाकमान के सामने अपनी बात रख चुके हैं लेकिन दल अभी तक उभर नहीं पा रहा है। भाजपा में भी पूर्व विधायक सरूप चंद सिंगला और मनप्रीत बादल के धड़ों के बीच गुटबाजी तेज हो गई है।



बठिंडा शहरी सीट के इतिहास को देखें तो यहां सबसे ज्यादा चुनाव हिंदू चेहरे ने ही जीते हैं। भाजपा समेत सभी प्रमुख दल अब आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बड़े हिंदू चेहरों की तलाश कर रहे हैं।



सूत्रों के अनुसार, भाजपा किसी बाहरी हिंदू चेहरे को चुनाव मैदान में उतार सकती है। वर्तमान में बठिंडा जिले की सभी छह विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी का नियंत्रण है। हालांकि, मौजूदा चुनावी माहौल को देखते हुए आप का जनाधार गिरता दिख रहा है, जिससे पार्टी आलाकमान चिंतित है।



मतदाताओं में असमंजस

बठिंडा शहरी सीट पर सभी दलों में आपसी गुटबाजी जोरों पर है। इस कारण कोई भी नेता मतदाताओं का पूरा विश्वास नहीं जीत पा रहा है। आप के शहरी विधायक जगरूप सिंह गिल और नेता अमरजीत मेहता के बीच बड़ा विवाद चल रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के आगामी दौरे पर यह आंतरिक कलह उजागर हो सकती है। इससे शहरी मतदाता असमंजस में हैं कि वे किस दल का समर्थन करें। कांग्रेस के शहरी अध्यक्ष राजन गर्ग भी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट नहीं कर पाए हैं।