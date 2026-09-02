Chandigarh News: 464 पब्लिक टॉयलेट ब्लॉक को विज्ञापन के लिए 4 जोन में 3 साल के लिए करेगा निगम ई ऑक्शन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

तीन साल में होगी बड़ी कमाईई-ऑक्शन में संबंधित जोन के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली एजेंसी को तीन साल के लिए टॉयलेट ब्लॉक पर विज्ञापन लगाने का अधिकार मिलेगा। निगम को उम्मीद है कि नीलामी में रिजर्व प्राइस से अधिक बोली मिलने पर उसकी आय और बढ़ेगी। इसके बाद निगम लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ दो साल के लिए अवधि बढ़ा भी सकेगा।विकास कार्यों पर खर्च होगी आयविज्ञापन से मिलने वाली आय को शहर की नागरिक सुविधाओं पर खर्च किया जाएगा। इसमें सड़कों की रीकार्पेटिंग, पार्कों में लाइट और खेल उपकरण, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट समेत अन्य विकास कार्य शामिल हैं। निगम का मानना है कि इससे विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।75 यूनीपोल की नीलामी में नहीं आई कंपनीइससे पहले निगम ने 75 यूनीपोल की ई-नीलामी के लिए चार जोन में पांच-पांच करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस तय किया था, लेकिन कोई कंपनी तकनीकी बोली में शामिल नहीं हुई। कंपनियों ने रिजर्व प्राइस अधिक होने की बात कही थी। अब निगम यूनीपोल का रिजर्व प्राइस कम करने पर भी विचार कर रहा है।